Vagas de controlador de acesso, auxiliar de logística e outras na Casa do Trabalhador de Barueri

A Casa do Trabalhador de Barueri divulgou as vagas de emprego disponíveis nesta semana. São oportunidades para diversas funções, com salários que variam entre R$ 1.216,16 e R$ 2.283,35.

As vagas são para os cargos de: analista de suporte, auxiliar de logística, operador de telemarketing, torneiro mecânico, auxiliar de manutenção predial, controlador de acesso e monitor de sistemas eletrônicos de segurança interno.

Para participar do processo seletivo o candidato precisa preencher o cadastro pelo sistema Emprega Brasil ou no atendimento presencial na Casa do Trabalhador de Barueri, no setor amarelo do Ganha Tempo, que fica na avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550 – Centro.

