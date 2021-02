91 vagas de emprego abertas no Espaço do Trabalhador, em Taboão da Serra

Interessados devem comparecer ao Espaço do Trabalhador, no Jd. Maria Rosa, até sexta-feira (05/02), das 8h às 17h

O Espaço do Trabalhador da Prefeitura de Taboão da Serra informa que tem 91 vagas de emprego abertas esta semana. De acordo com o órgão, as oportunidades são para todos os gêneros e há nove vagas exclusivas para pessoas com deficiência (PCD).

As vagas são para: oficial marceneiro, analista de testes (automação), arquiteto java-oracle, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, caldeireiro industrial, desenvolvedor ERP Oracle, desenvolvedor java, desenvolvedor java Sr, especialista de TI / analista funcional ERP Oracle, jardineiro, motorista de ambulância, operador de empilhadeira, operador de furadeira radial, operador de máquina, operador de sistemas, supervisor.

Vagas para pessoas com deficiência: ajudante (artífice), analista de testes (automação), arquiteto java-oracle, desenvolvedor CRM dynamics, desenvolvedor ERP Oracle, desenvolvedor java, especialista de TI / analista funcional ERP Oracle e operador de sistemas.

Interessados devem comparecer a unidade do Espaço do Trabalhador, dentro da Secretaria de Desenvolvimento, localizado na rua Cesário Dau, 535, Jd. Maria Rosa, até sexta-feira das 8h às 17h. Para análise de perfil e cadastro, levar documentos pessoais. A lista completa das vagas pode ser conferida aqui.

Como se candidatar às vagas de emprego:

