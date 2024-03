“Vamos nos encontrar lá no céu”, teria dito à filha o homem acusado de matá-la em Carapicuíba

“Lu, prometi para a Pituca [Luíza] que vamos nos encontrar lá no céu”, disse o homem acusado de matar a própria filha, de apenas 9 anos, dentro de casa, em Carapicuíba. A frase teria sido enviada por ele à ex-mulher e mãe da menina, que recebeu a notícia da morte da filha três horas depois de receber a mensagem.

As informações são da mãe da menina em depoimento à polícia. Segundo ela, na noite anterior ao crime, trocou mensagens com o ex-marido, com quem foi casada por quase 10 anos, e contou que estava em um novo relacionamento. O homem, identificado como Gilberto Cardoso, de 44 anos, passou a criticá-la, ainda de acordo com a mulher.

Na manhã da segunda-feira (18), por volta das 8h, a mãe de Luíza recebeu outra mensagem do ex, na qual ele afirma que prometeu à criança que a encontraria no céu. Três horas depois, a mulher foi informada de que a filha foi encontrada sem vida na casa do pai.

Quem localizou a menina foi o tio dela, que é irmão e vizinho de Gilberto. Ele percebeu que o “tio da perua” escolar buzinou, mas ninguém saiu para atender. Então, foi até a casa do irmão e se deparou com a sobrinha morta, com sinais de asfixia.

Ao lado do corpo de Luíza, estava uma carta de cunho suicida que teria sido escrita pelo pai da menina. Gilberto teria usado a própria moto para fugir, a abandonou no estacionamento de um supermercado de Cotia, e acabou sendo detido na rodoviária de Santos, no litoral paulista, onde se preparava para entrar em um ônibus.

Ao chegar na delegacia de Carapicuíba, Gilberto sorria, conforme mostrou uma reportagem exibida no “Cidade Alerta”. “Ele alegou que não sabia o que estava acontecendo, não sabia porque estava sendo preso, onde a moto dele sumiu. Não tem arrependimento, ele simplesmente alegou demência”, relatou o delegado Alexandre Carvalho à reportagem.

O homicídio foi registrado no 2º DP de Carapicuíba e as apurações sobre o caso continuam.