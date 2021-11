Vaquinha virtual ajuda motoboy que sofreu acidente ao fugir de assaltantes em Osasco

O entregador Michell Mestriner de Araújo foi vítima de um acidente enquanto tentava fugir de uma tentativa de assalto, no Jardim Roberto, em Osasco. Debilitado e sem conseguir trabalhar, o motoboy criou uma vaquinha virtual para conseguir manter a família enquanto se recupera.

O acidente aconteceu em 2 de novembro, por volta das 23h, quando Michell fazia a última entrega do dia e começou a ser perseguido por dois bandidos em uma moto. Na tentativa de fugir dos criminosos, ele acelerou e acabou se chocando contra um carro.

Câmeras de segurança registraram o momento em que Michell é arremessado da moto com o impacto da batida. “Olhei para trás, o garupa estava segurando o outro e estava segurando um revólver. Aí foi a hora que eu acelerei mais, foi na hora que pulei uma lombada, vi o farol do carro e não teve como [desviar]. Só me lembro da primeira rodada no alto. Depois, caí desmaiado”, lembrou o morador de Osasco, em reportagem do SBT.

Michell ficou internado por seis dias. Agora depende da esposa para se locomover dentro de casa e não consegue esquecer do episódio que quase tirou sua vida. “Fiquei uns dias sem dormir porque toda vez que eu fechava o olho, sentia a pressão do carro pegando em mim”, contou o motoboy, que passará por uma cirurgia no dia 19. “Os ossos do tornozelo trituraram e aí vão colocar uma chapa e uns pinos”, explicou.

A moto de Michell, que havia sido comprada há uma semana, não tem seguro e ficou destruída. Sem conseguir trabalhar, ele tem contado com a ajuda de familiares e amigos para manter os dos filhos pequenos e sua mulher.

Sem saber quando conseguirá voltar ao trabalho e como vai fazer para continuar pagando as parcelas da moto e arcar com as despesas do tratamento, o motoboy decidiu criar uma vaquinha virtual “Ação solidária para o Michell Motoboy”. Quem quiser ajudar, basta acessar o link e fazer a contribuição.

