Sem imaginar que cantora morreu, peões de A Fazenda elogiam Marília Mendonça: “Mulher fod*”

Confinados em “A Fazenda”, da Record TV, os peões Bil Araújo e Tiago Piquilo conversaram sobre Marília Mendonça, sem saber de sua morte ocorrida na última sexta-feira (5).

O nome da sertaneja foi citado logo após os peões ouvirem Rico Melquiades, Aline Mineiro, Mileide Mihaile, Sthefane Matos e Marina Ferrari cantando “Ausência”, um hit da Rainha da Sofrência. “Não estive pessoalmente com ela ainda não, [mas] o Hugo foi [ao show dela]”, comentou o instrutor físico.

Durante a conversa, Bil Araújo elogiou Murillo Huff, ex-companheiro da artista. “Ele eu conheço bem, ficamos no hotel juntos”, citou. “[Murilo] divulgou uma música dele no meu Instagram”, continuou o peão. “É um dos maiores compositores que tem. O bicho é brabo”, completou Tiago.

A personalidade de Marília Mendonça também foi destacada por Bil, que já foi segurança da cantora sertaneja. O peão disse que ela “é uma mulher f*da” e “brincalhona para caramba”.

No Twitter, o administrador do perfil de Tiago comentou sobre a conversa entre os peões: “O Tiago falou para o Bil que já encontrou a Marília em alguns eventos de rádio antes dela ser um grande sucesso de fato. Mas que quer muito encontrar ela para conversar… Meu Deus!”.

“Será um baque”, diz mãe de Bil

Logo após a morte de Marília Mendonça, a mãe de Bil Araújo declarou que o filho tem um carinho muito grande pela artista. “Ele trabalhou com a Marília bem no começo da carreira dela, isso deve ter uns seis ou sete anos. Ele a acompanhava nos shows, chegou até a viajar para Fortaleza com ela. Os dois trabalharam juntos por quase um ano”, comentou.

A mãe do peão afirmou que a notícia da morte da cantora deixará o filho muito abalado. “Será um baque. Vai ficar arrasado, triste mesmo. O Arcrebiano teve a oportunidade de conhecer não só o lado artista de Marília Mendonça, mas também quem ela era na intimidade, e sempre me disse que era uma pessoa maravilhosa. Sei que Deus vai consolar o coração dele, assim como está fazendo com a família e fãs dela”, completou.

