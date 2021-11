Simone surge abatida e desabafa sobre morte de Marília Mendonça: “Fica o vazio, a saudade”

A cantora Simone Mendes, da dupla com Simaria, desabafou nas redes sociais sobre a morte precoce de Marília Mendonça, na última sexta-feira (5). Os óculos escuros não esconderam o semblante triste da sertaneja, que derramou algumas lágrimas enquanto falava.

“Confesso para vocês que ainda estou bem triste. Não é fácil. Começo a pensar em um monte de coisas na vida. A gente começa a pensar nos filhos, na vida. A gente sempre vai trabalhar pensando em voltar para os braços daqueles que nos amam, a família”, disse Simone, referindo-se aos desafios que a carreira de artista traz, como as muitas viagens de avião e os dias longe de casa.

Simone falou ainda sobre as marcas que Marília Mendonça deixou em sua vida e na música brasileira. “Marília era muito carinhosa comigo. Ela sempre me mandava mensagens. Enfim, fica o vazio, a saudade. Fica a importância do legado que ela deixou, a história que ela escreveu jamais será apagada. Agora a gente precisa seguir e cumprir o que Deus nos chamou para fazer”, completou a moradora de Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba.

Simone também publicou uma foto em homenagem à “Rainha da Sofrência”, como era carinhosamente conhecida Brasil à fora. “Descanse em paz minha anja Marília Mendonça, que Deus conforte o coração de toda família! Não dá pra acreditar”, escreveu a irmã de Simaria.

Além da moradora de Alphaville, centenas de artistas manifestaram pesar pela morte da sertaneja, que, aos 26 anos, foi vítima de um acidente de avião ocorrido na última sexta-feira (5), no interior de Minas Gerais. Além da cantora e de seu tio, estavam na aeronave seu produtor Henrique Ribeiro, o piloto Geraldo Martins de Medeiros e o co-piloto Tarciso Pessoa Viana. Todos tripulantes morreram.

Nesta segunda-feira (8), a assessoria da cantora se justificou, em nota à “Folha de S. Paulo”, por ter comunicado inicialmente que Marília estava viva e bem após a queda do avião.