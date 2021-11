Continental Shopping recebe Papai Noel e árvore de Natal de 11 metros de altura

O Natal, uma das datas mais especiais do ano está de volta. Para celebrar os momentos em família, os reencontros e o retorno do Papai Noel, o Continental Shopping preparou uma decoração com o tema “Tradições de Natal”.

Localizada na Praça Principal do empreendimento, a decoração traz delicadeza e sofisticação aplicados em cada detalhe. Como figura central de tradição, uma árvore de Natal com 11 metros de altura, iluminada com milhares de micro lâmpadas em LED, decorada com laços sobrepostos de veludo e tecido, estrelas, bolas douradas e vermelhas chama a atenção. No topo, uma estrela dourada cravejada de luzes reforça a magia da celebração.

No entorno, um bosque formado por pinheiros de diversos tamanhos, iluminados e decorados com flores e presentes, ativam as memórias de criança que permeiam a data. Personagens típicos do Natal completam o cenário, composto por Papais Noéis, trenó e centenas de presentes que constroem o ambiente com milhares de enfeites diversos, bolas, laços e estrelas. São mais de 40 mil lâmpadas de LED em toda a decoração.

Para registrar o momento, a decoração ainda conta com um sino gigantesco e “instagramável” para quem gosta de fotos. “A decoração deste ano foi escolhida principalmente para ressaltar a importância das tradições. No ano em que o empreendimento completa 46 anos, olhamos para trás e lembramos de todas as histórias vividas e construídas nesses corredores. Histórias que carregam a tradição e evolução de um dos shoppings mais antigos de São Paulo” comenta Juliana Garbini, gerente de marketing do Continental Shopping.

O Papai Noel voltou!

A volta do tão esperado bom velhinho também é uma atração à parte. O Papai Noel, agora vacinado, recebe as crianças no seu tradicional trono com máscara e equipamentos de proteção para manter a segurança de todos.

As fotos e pedidos de presentes podem ser feitas de 18 de novembro a 23 de dezembro, de segunda a sábado, das 10h às 16h e das 16h30 às 22h. Nos domingos e feriados no horário das 12h às 20h. Já na véspera de Natal, 24 de dezembro (sexta-feira), o Papai Noel fica no empreendimento das 10h às 17h.

Tradições de Natal do Continental Shopping

Quando: Até 24/12

Onde: Praça de Eventos (Avenida Leão Machado, 100, Jaguaré)

Mais informações: (11) 4040-4981 – www.continentalshopping.com.br