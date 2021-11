Assessoria de Marília Mendonça diz que mentira de que ela estava viva não foi intencional

Em nota, a assessoria de imprensa de Marília Mendonça justificou o motivo de ter repassado a informação que ela estava viva e bem após o acidente aéreo sofrido na tarde de sexta-feira (5), no interior de Minas Gerais. “Em nenhum momento o equívoco foi intencional”, afirmou.

A morte da cantora, aos 26 anos, foi confirmada pouco depois do comunicado da assessoria da artista. Todos os cinco tripulantes morreram. Além da sertaneja e de seu tio, estavam na aeronave seu produtor Henrique Ribeiro, o piloto Geraldo Martins de Medeiros e o co-piloto Tarciso Pessoa Viana.

Em nota à “Folha de S. Paulo”, a assessoria da sertaneja se justificou por comunicar inicialmente que ela estava viva e bem após a queda do avião: “Em conhecimento do acidente, a assessoria de imprensa da artista buscou informações de fontes confiáveis. Estas informaram que estaria tudo bem e que todas as pessoas estavam sendo conduzidas ao hospital, somente para realizar procedimento padrão”.

“Passados menos de 20 minutos, as mesmas notificaram a equipe sobre a fatalidade. A notícia foi repassada, primeiramente, aos familiares das vítimas. Vale ressaltar que todas informações foram disponibilizadas sempre baseadas em fontes confiáveis. Em nenhum momento o equívoco foi intencional, sempre prezamos pela ética profissional e moral”, segue a nota.

“Deus me deu, Deus tirou”, diz mãe de Marília Mendonça

Ruth Moreira, mãe de Marília Mendonça, se manifestou nas redes sociais na madrugada desta segunda-feira (8), sobre a morte da filha, em um acidente de avião no interior de Minas Gerais, na sexta (5). “Deus me deu, Deus tirou”, postou ela.

Neste domingo (7), milhares de fãs, além de amigos e parentes, compareceram ao velório de Marília Mendonça, em Goiânia. Já o enterro aconteceu em cerimônia reservada a familiares.