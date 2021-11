Eliana exibe filha caçula na piscina de sua mansão em Alphaville e web reage: “A cara da mãe”

Eliana deixou os fãs e seguidores encantados ao mostrar a filha caçula, Manuela, de 4 anos, brincando ao lado da piscina de sua mansão em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba.

Nos Stories do Instagram, Eliana registrou o momento em que a filha, que ganhou recentemente uma festa de aniversário, se diverte. “Mãe, a minha chupeta sujou na água da piscina. Em seguida, a apresentadora responde: “A chupeta? Esse é o sinal de que temos que devolver a chupeta não é verdade? Vê se pode, chegou do clube quietinha e agora já está aprontando. Vou mostrar para vocês o que ela está aprontando”.

Ainda no Instagram, os cliques com Manuela chamam a atenção e somam uma enxurrada de comentários e carinho dos fãs. “Mini você”, escreveu um seguidor. “Duas princesas”, disse outro. “A cara da mãe”, comentou outro.

A moradora de Alphaville, que é casada com o diretor de TV Adriano Ricco, também é mãe de Arthur, de 10 anos. Na semana passada, a família entrou no clima do Halloween e apareceu fantasiada de “It – A Coisa”.