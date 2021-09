Eliana comemora 4 anos da filha caçula com festa no jardim de sua mansão em Alphaville

O fim de semana foi de festa na mansão de Eliana, em Alphaville, bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba. A apresentadora celebrou os 4 anos da filha caçula, Manuela, em um evento intimista.

Unicórnio foi o tema escolhido para a festa de aniversário. Andréa Guimarães, decoradora de famosos, foi a responsável por montar um cenário dos sonhos no jardim da mansão de Eliana em Alphaville.

Nos Stories do Instagram, Andréa mostrou detalhes da decoração da festa. “Que festa linda hoje do unicórnio, está ficando um espetáculo! Olha esse fundo, olha essa vegetação, tá lindo demais. Olha o bolo, os docinhos, que capricho, coisa linda! A Manu está radiante de felicidade, está lindo demais na casa da Li [Eliana]. Eu estou apaixonada, que coisa mais linda e diferente nós fizemos hoje”.

Também no Instagram, Eliana aproveitou para se declarar para a filha: “Continue firme, forte, corajosa, persistente e feliz. Que a vida seja generosa com você minha filha. Conte comigo sempre! Te amo infinito meu milagrinho. Saúde sempre e parabéns pelos seus 4 aninhos de vida”, escreveu a apresentadora, mais uma das ilustres moradoras do bairro nobre entre Barueri e Santana de Parnaíba que é reduto de ricos e famosos.

