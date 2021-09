Viúva de Paulinho, do Roupa Nova, nega estar grávida do cantor, morto em dezembro: “Sonho”

Após a repercussão de uma publicação que fez nas redes sociais, a viúva de Paulinho, vocalista do Roupa Nova, negou que esteja grávida do cantor, que morreu em dezembro do ano passado, vítima de complicações da covid-19, aos 68 anos. “É um sonho que eu tinha”, declarou.

Durante a semana, Elaine Soares, de 54 anos, publicou nas redes sociais o seguinte texto, junto à imagem da barriga de uma grávida: “Esse é o maior presente de aniversário para nós dois. Lembra dos gametas (espermatozoides) que congelamos e que só eu tenho autorização para usar? Pois é. Em breve nosso baby estará aqui. Meu melhor presente. Obrigado papaizinho”. A postagem foi entendida como um anúncio de gravidez da viúva de Paulinho e teve grande repercussão.

Nesta sexta-feira (10), Elaine negou a gravidez e explicou a publicação: “Em momento algum falei que estou grávida. Fui procurar um médico onde os espermatozoides estão congelados e ele me disse que eu poderia começar os exames na hora que eu quisesse. Mas eu não estou em estado emocional para começar a fazer exame. Esse é um sonho que eu tinha, dar continuidade à vida dele, a vida do único homem que amei na minha vida”, afirmou, à revista “Quem”.

A viúva do vocalista do Roupa Nova também disse que, apesar de haver espermatozoides do cantor congelados e da vontade expressa na publicação, ela não tem feito tratamento para engravidar. “Eu tenho os espermatozoides dele congelados porque em 2009 pensamos em ter um filho. Só eu tenho autorização de usá-los na hora em que eu quiser, mas como estou sofrendo um luto muito grande e 6 de setembro foi o aniversário dele, eu postei uma barriga, que não era a minha, e disse que o meu sonho era dar continuidade porque eu ia ter um pedacinho dele em mim”, afirmou.

Elaine Soares, que viveu por 16 anos com Paulinho, e os dois filhos do músico travam uma batalha judicial na disputa pela herança.

