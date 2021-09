Bandidos armados fazem arrastões em Carapicuíba e assustam moradores

Os moradores de Carapicuíba estão assustados após o sábado (11), marcado por arrastões que aconteceram em alguns pontos da cidade. Indivíduos armados levaram ao menos 12 celulares, documentos e carteiras.

As ações criminosas foram registradas em bairros como Jardim Veloso e Vila Janete. De acordo com a Polícia Militar, ao menos três suspeitos armados participaram dos arrastões e oito pessoas, com idade entre 24 e 53 anos foram vítimas.

A Guarda Civil Municipal de Carapicuíba flagrou a ação dos criminosos em um dos endereços, na rua Doutor Carlos de Barros Monteiro. Iniciou-se uma perseguição, mas os indivíduos conseguiram fugir sentido a Osasco.

Durante a fuga, eles abandonaram uma sacola com 12 celulares, carteiras e documentos roubados. O caso foi registrado no 1° DP de Carapicuíba, onde os itens recuperados foram encaminhados e devolvidos às vítimas.

(Com informações do R7)