Romance? Carla Diaz janta com vereador que mora na Granja Viana, em Cotia

A atriz e ex-BBB Carla Diaz foi vista jantando em clima romântico com o vereador paulistano Felipe Becari, segundo a colunista Fábia Oliveira, do portal Em Off.

Morador da Granja Viana, em Cotia, o parlamentar também é influenciador digital e ativista da causa animal. No fim de 2019, Felipe Becari quase morreu após ser picado por um filhote de cobra jararaca em seu condomínio. “Corri enorme risco de morte, fiquei três dias sem poder me mexer (na UTI)”, declarou, à Veja São Paulo. Em um vídeo nas redes sociais, ele relatou que, na picada de cobra que sofreu em Cotia, “não aconteceu o pior por eu ter o organismo um pouco mais forte, não ser idoso, por sorte”.

A assessoria de Carla Diaz ainda não confirmou se há um affair entre a atriz, que viveu recentemente Suzane Von Richthofen em dois filmes do Amazon Prime Video, e o vereador de São Paulo.

