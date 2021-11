Idosos com 60 anos ou mais em Itapevi recebem reforço da vacina contra a covid-19

A Prefeitura de Itapevi está aplicando a terceira dose da vacina contra a covid-19 em idosos com 60 anos ou mais. O reforço do imunizante está disponível para o público dessa faixa etária, que já tenha recebido a segunda dose há mais de seis meses.

No município, a vacinação acontece na Comunidade Kolping Cristo Rei (rua Brasília Abreu Alves, 33 – Nova Itapevi), no Ginásio de Esportes (avenida Rubens Caramez, 1000A – Vila Aurora) e no Cemeb Jornalista João Valério de Paula Neto (Rua Bambina Amirabile Chaluppe, 492, Amador Bueno), atendendo apenas pedestres. O esquema drive-thru funciona no Parque da Cidade (rua Professor Dimarães Antônio Sandei, na Vila Nova Itapevi, ao lado do Estádio Municipal).

Para receber a o imuizante, os idosos devem levar RG, comprovante de residência e a caderneta de vacinação com as duas doses anteriores. As vacinas estão sendo aplicadas de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, com distribuição de senhas até as 15h nos três postos fixos de Itapevi.

Seguindo o Plano Nacional de Imunizações (PNI), Itapevi conta, atualmente, com quatro vacinas, sendo: Coronavac, AstraZeneca/Oxford, Pfizer e Janssen). Desses imunizantes, apenas a da Janssen obedece ao esquema de dose única e, portanto, não exige uma segunda e terceira dose para completar o esquema vacinal para a aquisição da imunidade.

De modo geral, o intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina contra covid-19 CoronaVac (Sinovac/BioNTech) é de 21 dias. Maiores de 18 anos que tenham recebido a primeira dose da Pfizer/ BioNTech podem antecipar o intervalo de aplicação da segunda dose da vacina do mesmo fabricante contra a Covid-19 de oito semanas para 21 dias.

A vacinação para os adolescentes segue com intervalo de oito semanas para doses da Pfizer. Já o intervalo de aplicação da segunda dose da vacina AstraZeneca contra a Covid-19 é de oito semanas.

Menores de 18 anos que desejarem ser vacinados deverão estar, obrigatoriamente, acompanhados de pais ou responsáveis no momento da vacinação. Adolescentes com comorbidades, deficientes, gestantes e puérperas deverão apresentar laudo médico.

