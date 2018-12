Velório de Osvaldo Verginio acontece a partir das 11h30 na Sala Osasco; prefeito decreta luto de três dias

O corpo do secretário municipal de Transportes, Osvaldo Verginio, ex-vereador e ex-deputado estadual, será velado a partir das 11h30 desta quinta-feira (20), na Sala Osasco (anexa à Prefeitura). O enterro está previsto para acontecer por volta das 17h, no cemitério Bela Vista.

O prefeito Rogério Lins decretou luto oficial por três dias pela morte de Verginio. “Osvaldo era um homem íntegro, amigo e contribuiu para o bom andamento da administração municipal, trazendo excelentes iniciativas para a melhoria da mobilidade urbana. Foi vereador e deputado estadual, atuando sempre em prol da cidade de Osasco e seus moradores”, declarou.

“Estamos consternados com a sua morte. Decretamos luto oficial na cidade por três dias. Neste momento de dor, nos solidarizamos com a família e os amigos”, completou o prefeito de Osasco.

A Câmara de Osasco, por meio de seu presidente, Elissandro Lindoso, o Dr. Lindoso (PSDB), emitiu nota de pesar pela morte de Verginio: “Ex-deputado estadual, ex-vereador que atuou como Presidente do Poder Legislativo por dois mandatos, Verginio dedicou seu trabalho político e lutou sem tréguas pelo desenvolvimento da cidade de Osasco. Deixa uma marca indelével no coração dos osasquenses”.

Por volta da 1h, na rua Heitor dos Prazeres, no Novo Osasco, o secretário estava no carro, na companhia de seu motorista e a esposa do funcionário, após sair de uma festa, quando o veículo foi interceptado por desconhecidos, que atiraram contra Osvaldo Verginio.

O assassino estaria em uma Saveiro Branca e teria usado uma pistola com silenciador. Há 11 perfurações por tiros no veículo de Vergínio. Dez de fora para dentro e, como Verginio é ex-policial e andava armado, um de dentro para fora do carro, indicando que ele tentou se defender.

A esposa do motorista também teria sido atingida, de raspão, por um dos disparos, e não teve ferimentos graves.

O caso foi registrado no 5º DP de Osasco.

Osvaldo Verginio

Osvaldo Verginio da Silva assumiu a Secretaria de Transportes e da Mobilidade Urbana de Osasco em fevereiro/2018. Formado em Direito, iniciou sua carreira política por intermédio de seu pai, que em 1992 se candidatou a vereador em Osasco.

Vivendo de perto a política na companhia do pai, logo se interessou pelo assunto e desenvolveu diversos trabalhos sociais no bairro do Jardim Novo Osasco e adjacências.

Em 2000, candidatou se a vereador em Osasco e obteve 2.575 votos. Com essa votação, foi suplente e assumiu em 2004. Nas eleições de 2004, se candidatou novamente e com 4.175 votos se elegeu vereador.

Nas eleições de 2008, foi eleito o vereador mais votado da região, com 10.001 votos. Em 2010 concorreu à Assembleia, obtendo 64.242 votos. Assumiu o cargo em 3 de janeiro de 2013.

Foi também candidato a prefeito de Osasco em 2012 e 2016.

Osvaldo deixa esposa, a ex-vereadora Andrea Capriotti, e um filho, Kaique Capriotti.