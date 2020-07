“Vencemos o coronavírus”, anuncia o prefeito de Osasco, Rogério Lins

O prefeito e a primeira dama de Osasco, Rogério e Aline Lins, anunciaram, na manhã deste domingo (19), que estão recuperados da covid-19. “Vencemos o coronavírus”, declarou ele em postagem nas redes sociais.

Os dois estavam em isolamento desde que Aline testou positivo para a doença, o que foi anunciado no dia 9. No dia 14, foi informado que o teste de Rogério Lins também deu positivo para a covid-19. Já recuperados, os dois podem retomar as atividades presenciais na Prefeitura, afirmou ele.

“Graças à Deus, eu e minha esposa Aline vencemos o coronavírus. Agradecemos as orações e mensagens de carinho que recebemos de todos. Não temos mais sintomas e, conforme recomendação médica, segunda-feira já podemos voltar às nossas atividades de trabalho com segurança. Não saiam de casa sem necessidade, mas se for sair, use máscara e obedeça as regras”, afirmou Rogério Lins.

Publicidade

Lindoso

Já o vereador Elissandro Lindoso, o Dr. Lindoso (Republicanos), pré-candidato a prefeito de Osasco, que também está com covid-19, teve uma piora em seu quadro clínico e foi internado na UTI do Hospital São Paulo. O estado dele é considerado estável.

“Dr. Lindoso encontra-se internado na UTI, onde apresenta sintomas próprios da covid-19, como pneumonia e outros sintomas. Seu quadro é estável, inspirando cuidados”, declarou, por meio de nota, a assessoria do parlamentar.

O pré-candidato a prefeito de Osasco havia declarado em um vídeo compartilhado na quinta-feira (16) que estava “passando maus bocados” com a doença.

“Muita tosse, dor no corpo, cansaço, uma dor de cabeça impressionante. Perdi olfato, perdi paladar… Que doença terrível”, declarou. “Espero que vocês também se cuidem, porque não é uma gripezinha, não é um negócio simples não. É um negócio terrível”.

Covid-19 em Osasco

Até este sábado (18), Osasco registrou 9.476 casos e 574 mortes com confirmação de covid-19. Dos pacientes acometidos pela doença no município, 8.702 já estão recuperados. A taxa de leitos de UTI ocupados na cidade é de 64,4% e a de respiradores, 18,9%.