Este Domingo Maior (19/07) exibe “Noite Sem Fim” na Globo

Este Domingo Maior (19/07) vai exibir o filme Noite Sem Fim na tela da TV Globo. A produção americana, que tem Vincent D’onofrio e Ed Harris no elenco, vai ao ar às 22h48, logo após “Fantástico”.

Este Domingo Maior (19/07) – “Noite Sem Fim”

Sinopse: Jimmy Conlon é um atirador da máfia que sempre foi leal a Shawn Maguire, que conhece há décadas. Seu passado fez com que se afastasse do filho, Michael, que vive ao lado de esposa e filha. Michael tentou ser lutador de boxe profissional, mas não teve sucesso no esporte e, hoje, trabalha como motorista de limusine. Um dia, ao realizar um trabalho, ele leva dois traficantes à casa de Danny Maguire, o filho de Shawn. Danny mata ambos e, após perceber que Michael viu uma das mortes, passa a persegui-lo. Jimmy consegue matá-lo antes, o que desperta a fúria de Shawn, que agora quer que Michael morra para que seu antigo parceiro sinta o mesmo que ele.

Mais informações:

Título original: Run All Night

Elenco: Vincent D’onofrio; Ed Harris; Boyd Holbrook; Joel Kinnaman; Liam Neeson; Genesis Rodriguez

Dubladores: Jimmy: Mauro Ramos/ Mike: Marcelo Garcia/ Shawn: Helio Ribeiro/ Danny: Raphael Rossatto/ Gabriela: Flávia Saddy/ Harding: Guilherme Briggs/ Grezda: Alexandre Moreno/ Ricky: Eduardo Borgerth Neto/ Eddie: Luiz Carlos Persy/ Price: Ronaldo Júlio/ Pernas: Yan Gesteira/ Randle: Jorge Lucas/ Pat:José Santana/ Frank: Márcio Simões/ Catelyn: Maria Fontenelle/ Lily: Eduarda Móras

Direção: Jaume Collet-Serra

Nacionalidade: Americana

Gênero: Ação

