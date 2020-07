Netflix revela seus 10 filmes mais assistidos; confira a lista

Pela primeira vez, a Netflix divulgou uma lista com os 10 maiores sucessos de audiência. Todas as produções são originais da plataforma de streaming e foram lançadas nos últimos três anos, a maioria nos últimos 12 meses, período em que a Netflix conquistou 43,6 milhões de clientes.

Enquanto todas as salas de cinema foram fechadas e a maior parte da população teve que ficar em casa devido à pandemia de covid-19, a Netflix conseguiu atrair ainda mais telespectadores.

Os gêneros de ação e suspense tiveram destaque, seguidos por comédia e romance. “Queremos um filme impactante a cada duas semanas”, diz Scott Stuber, chefe da divisão de filmes da Netflix. “Para uma pessoa, isso significa Resgate. Para outra, A Missy Errada”.

O filme Resgate, com Chris Hemsworth, é o longa de maior sucesso. Lançado neste ano, a produção liderou a audiência ainda nas primeiras quatro semanas de estreia. Bird Box, com Sandra Bullock, aparece em seguindo lugar e é seguido por Troco em Dobro e Esquadrão 6.

O Irlandês, vencedor do Oscar, ocupa a sexta posição dos mais assistidos. O Poço e Operação Fronteira também estão entre os sucessos. A lista tem ainda as comédias Mistério no Mediterrâneo, com Adam Sandler e Jennifer Aniston no elenco, A Missy Errada e O Date Perfeito.

Confira a lista completa com os filmes mais populares da Netflix:

10° lugar – O Date Perfeito

Para juntar dinheiro para a faculdade, Brooks criou um app oferecendo seus serviços de falso namorado. Mas tudo se complica quando as coisas se tornam reais.

9° lugar – O Poço (2020)

Nesta prisão, a comida é distribuída de cima para baixo. Quem está nos andares de cima come à vontade. Quem está embaixo fica com fome. Um prato cheio para uma rebelião.

8° lugar – A Missy Errada (2020)

Tim acha que convidou a garota dos sonhos para uma temporada no Havaí. Só que ele mandou a mensagem para a pessoa errada.

7° lugar – Operação Fronteira (2019)

A lealdade entre eles é colocada à prova quando esses cinco ex-militares se reúnem para roubar a fortuna de um chefão das drogas com consequências totalmente inesperadas.

6° lugar – O Irlandês (2019)

Frank Sheeran, braço direito da família Bufalino, relembra os segredos que guardou por lealdade à máfia no aclamado filme de Martin Scorsese.

5° lugar – Mistério no Mediterrâneo

Numa aguardada viagem à Europa, um policial de Nova York e sua esposa cabeleireira tentam solucionar um caso de assassinato a bordo do iate de um bilionário.

4° lugar – Esquadrão 6 (2019)

Após forjar a própria morte, um bilionário monta uma equipe de profissionais internacionais para a ousada e sanguinária missão de derrubar um ditador cruel.

3° lugar – Troco em Dobro (2020)

Spenser, um ex-policial e ex-presidiário, e o aspirante a lutador Hawk se unem para investigar uma conspiração ligada à morte de dois oficiais de Boston.

2° lugar – Bird Box (2018)

Uma misteriosa presença leva as pessoas ao suicídio. Cinco anos depois, uma sobrevivente e seus dois filhos saem em busca de um abrigo seguro.

1° lugar – Resgate (2020)

Em Bangladesh, o mercenário Tyler Rake luta para sobreviver durante a missão para resgatar o filho de um chefão do crime.