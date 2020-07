“Alice Através do Espelho” é atração da Temperatura Máxima de hoje (19/07) na Globo

A Temperatura Máxima de hoje (19/07) vai exibir o filme Alice Através do Espelho na tela da TV Globo. O longa, com Johnny Depp no elenco, vai ao ar às 13h46, logo após o programa “Tamanho Família”.

Temperatura Máxima de hoje (19/07) – “Alice Através do Espelho”

Sinopse: Alice retorna após uma longa viagem pelo mundo e reencontra a mãe. No casarão de uma grande festa, ela percebe a presença de um espelho mágico. A jovem atravessa o objeto e retorna ao País das Maravilhas, onde descobre que o Chapeleiro Maluco corre risco de morte, após fazer uma descoberta sobre seu passado. Para salvar o amigo, Alice deve conversar com o Tempo para voltar às vésperas de um evento traumático e mudar o destino do Chapeleiro. Nesta aventura, também descobre um trauma que separou as irmãs Rainha Branca e Rainha Vermelha.

Mais informações:

Título original: Alice Through the Looking Glass

Elenco: Helena Bonham Carter; Sacha Baron Cohen; Johnny Depp; Mia Wasikowska

Dubladores: Alice: Ana Lucia Menezes / Tempo: Guilherme Briggs / J Chapeleiro Maluco: Jorge Lucas / Iracebeth: Andréa Murucci / Mirana: Mabel Cezar / Tweedle Dee E Tweedle Dum: José Leonardo

Direção: James Bobin

Nacionalidade: Americana

Gênero: Fantasia

