Vereador de Osasco celebra Dia do Orgasmo

Uma postagem inusitada do vereador osasquense Pelé da Cândida (PSC) chamou a atenção nas redes sociais. Ontem (31), ele celebrou o Dia do Orgasmo com uma foto de um casal se beijando e uma mensagem enigmática.

“Seja feliz dó jeito que você quer, não do jeito Que outros querem.. ser você mesmo é algo Especial então viva curta não prejudique Ninguém seja feliz sempre limpeza na certa#Povounidovidamelhorvemcomagente#” (sic), postou Pelé da Cândida em sua página.

A postagem inusitada para um parlamentar teve, até às 17h45 desta quarta-feira (1º), mais de 240 reações e diversos comentários.

Pelé da Cândida defende propostas como emancipar a zona Norte de Osasco. Ele também já foi acusado de agredir um homem e ameaçar a também vereadora Dra. Régia (PDT) de morte.

O parlamentar também atacou, do plenário, o ex-vereador Valdomiro Ventura, a quem chamou de “lixo”, “canalha” e “covarde” durante uma sessão no início do mandato. Ele disse que vinha recebendo ameaças do rival, que não respondeu aos ataques.