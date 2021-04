Vereador de Osasco quer priorizar vacina contra a covid-19 para pessoas com deficiência

O presidente da Câmara de Osasco, vereador Ribamar Silva (PSD), quer incluir pessoas com deficiência no grupo prioritário para receber a vacina contra a covid-19. A solicitação foi feita à Prefeitura por meio de uma indicação protocolada na Casa Legislativa.

O texto sugere que portadores de síndrome de down, do espectro autista, paralisia física, e qualquer outra síndrome que classifique como PcD, serão incluídos no grupo prioritário de Osasco.

Em sua justificativa, Ribamar diz que estudos científicos comprovam que pessoas com deficiência apresentam mais riscos para evolução de quadros mais graves quando contaminadas pelo novo coronavírus.

“Temos que lembrar que para essas pessoas com síndrome de down, por exemplo, a letalidade por complicações respiratórias pode ser até dez vezes maior. A imunização rápida desse grupo é uma forma de garantir a vida e barrar a proliferação do vírus”, comentou Ribamar.

