Vereador de Osasco sugere app de segurança para transporte escolar

Nesta semana, o vereador Josias da Juco (PSD) encaminhou uma indicação ao Executivo sugerindo a criação de um aplicativo com protocolo de segurança junto aos transportes escolares de Osasco. Ele defende que a ferramenta visa oferecer segurança às crianças, aos pais e aos transportadores escolares.

“Aconteceram duas tragédias em São Paulo recentemente. Infelizmente, duas crianças foram deixadas dentro do transporte escolar e faleceram. Não acredito em negligência, até pais podem esquecer seus filhos dentro do carro, já vimos inúmeros casos. Mas precisamos prevenir acidentes e por isso estou sugerindo a criação de um aplicativo como protocolo de confiança junto aos transportadores escolares”, afirma Josias da Juco.

O parlamentar sugere que o aplicativo seja desenvolvido pela SETIDE – Secretaria de Tecnologia e Desenvolvimento Econômico em conjunto com a SETRAN – Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana, ou através de fintechs e startups instaladas em Osasco.

De acordo com Josias da Juco dentro das inúmeras funcionalidades possíveis do app ele pode avisar quando o transporte está se aproximando da residência e da unidade escolar, possibilitando que os pais ou responsáveis pela criança se preparem para esperar no lugar combinado diminuindo, inclusive atrasos, buzinas e bloqueio de vias.

“O responsável pela criança pode avisar com antecedência se a criança irá faltar evitando que o motorista se desloque desnecessariamente até a residência da criança. O responsável pelo transporte escolar confirma que a criança está no transporte. O app também avisa à escola automaticamente quando eles se aproximam da unidade. A escola pode informar pelo app que a criança está na unidade escolar”, ressaltou o vereador.

Para Josias da Juco o aplicativo permitirá uma comunicação de qualidade entre todas as partes interessadas, incluindo transportadores, administradores escolares, pais e alunos.