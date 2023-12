Começa a venda de ingressos para os jogos da Copinha em Osasco

Já começou a venda de ingressos para os jogos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha 2024, em Osasco.

A competição, que está em sua 54ª edição, começa no dia 2 de janeiro e no dia 5 de janeiro haverá duas partidas em Osasco: Audax x São Bento (às 15h15) e Flamengo x São José (às 17h30). Os jogos serão no Estádio Prof. José Liberatti (Av. Brasil, 1361 – Rochdale).

O torcedor interessado em assistir as partidas deverá fazer a reserva do ingresso online através do site do Sympla ou através do QR Code abaixo e uma doação solidária de 1 Kg de alimentos não perecíveis (não obrigatório).

No dia do jogo será preciso apresentar o ingresso, podendo ser uma cópia impressa ou pela tela do aparelho eletrônico (celular, tablet, entre outros).

O Osasco Audax está no grupo 19, ao lado de Flamengo (RJ), São Bento (SP) e São José (RS), que terão como sede a cidade de Osasco. Veja em que grupo ficaram os outros times da região aqui.