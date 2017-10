Vereador Pelé da Cândida nega ter agredido Dra. Régia e diz que acusações são mentirosas

Em vídeo divulgado neste sábado, 30, nas redes sociais, o vereador osasquense Pelé da Cândida (PSC) rebate as acusações de Dra. Régia (PDT). Ela acusa o colega de Câmara de tê-la agredido verbalmente e ameaçado de morte, durante a sessão de quinta-feira, 28.

“É mais uma mentira desta cidadã”, afirma Pelé da Cândida. “Ela é oposição, tudo para ela, quanto pior, melhor”.

Pelé diz que ele também fez um boletim de ocorrência pelas, segundo ele, “mentiras” de Régia. “Ela vai ter que provar na Justiça que eu sou esse canalha que ela está pregando. Fiz um boletim de ocorrência e o meu partido, o Partido Social Cristão, está ao meu lado”.

No vídeo, ele também comenta a agressão a Messias Araújo, que mantém um jornal na cidade. Pelé acusa Messias de passar uma informação falsa sobre ele, de que de sua casa havia sido roubada uma mala com R$ 1 milhão, e afirma que Régia ficou do lado de Messias.