Vereador propõe marcação de consultas pela internet na Saúde de Osasco

Tramita na Câmara de Osasco o projeto de lei (PL) 103/2018, que estabelece a possibilidade de marcação de consultas médicas pela internet para atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) do município. O autor da proposta é o vereador Ralfi Silva (Podemos).

De acordo com o PL, “o agendamento somente será possível na Unidade Básica de Saúde onde o paciente já estiver cadastrado”. Além disso, “a quantidade de vagas por agendamento eletrônico ficará a cargo da Secretaria da Saúde, disponibilizando a quantidade que entender necessário para cada unidade”.

Ralfi Silva argumenta que a finalidade do projeto “é fazer com que os munícipes tenham mais tranquilidade e conforto, podendo efetivar as marcações de consulta de maneira simples sem precisar sair de casa”.

“Além disso, reduzirá a quantidade de pessoas nas filas. Muitas vezes há necessidade de sair de casa cedo, enfrentando frio e chuva ou mesmo deixando crianças em casa para conseguir uma consulta. Assim, por meio da marcação por meio eletrônico, ficará mais fácil para as pessoas organizarem seus trabalhos e cuidar da família”, afirma o vereador na Justificativa do projeto.

Para virar lei, o projeto precisa ser aprovado pelos vereadores e sancionado pelo prefeito.