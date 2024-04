ViaMobilidade será um dos patrocinadores da Fábrica de Cultura de Osasco

A ViaMobilidade, em parceria com o Instituto CCR, iniciou o patrocínio de oito unidades do Programa Fábricas de Cultura, uma iniciativa da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo. Entre as unidades beneficiadas, destaca-se a Fábrica de Cultura de Osasco, localizada na Rua Santa Rita, s/nº, Jardim Rochdale.

publicidade

A parceria visa expandir a programação cultural gratuita para a população que frequenta as unidades, incluindo a de Osasco, além de outras localizadas nas comunidades da zona norte e sul de São Paulo, Diadema e Iguape. Em 2023, mais de 910 mil pessoas foram beneficiadas, com a realização de 2.800 atividades. Neste ano, o investimento total será de R$ 1 milhão, proveniente da Lei de Incentivo à Cultura.

A Fábrica de Cultura de Osasco funciona de terça a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 10h às 17h, oferecendo às comunidades locais um espaço de acesso gratuito e acolhimento criativo. Os moradores têm a oportunidade de desfrutar de atividades livres e formativas nas áreas artísticas e tecnológicas 4.0, como shows, apresentações cênicas, performances, cursos de dança, circo, moda, além de acesso a bibliotecas e estúdios de gravação de áudio.

publicidade

O patrocínio da ViaMobilidade e do Instituto CCR permitirá ampliar a qualidade dos serviços, o acolhimento e atender mais pessoas que vivem nas comunidades periféricas de Osasco, onde a unidade está localizada.