Municípios do Cioeste unem forças para fortalecer o turismo inclusivo

Em reunião na manhã de terça-feira (2), o Grupo de Trabalho (GT) de Turismo do Cioeste (Consórcio Intermunicipal da Região Oeste) e membros da Região Turística Negócios & Turismo, liderados pelo secretário de Turismo de Cajamar, Rodrigo Rocca, discutiram importantes iniciativas.

Um dos destaques foi o convite para um evento intermunicipal, nos dias 10 e 11 de abril, no Centro de Formação de Professores em Osasco com foco no desenvolvimento de política de governo aberto, visando promover a transparência, aumentar a participação social e implementar novas tecnologias para tornar os governos mais abertos e eficientes.

Outro ponto relevante foi a apresentação de Jorge Duarte, da rede Inclui Mais Osasco, sobre turismo acessível. A proposta é criar rotas turísticas inclusivas nos municípios, visando incluir pessoas com deficiência. A Rede Inclui Mais Osasco busca aproximar pessoas e organizações para desenvolver projetos e ações que melhorem a qualidade de vida, contando com a participação da iniciativa privada para ampliar o turismo de forma colaborativa com o poder público.

A iniciativa da rede inclusiva não visa apenas aumentar o faturamento dos empreendimentos, mas também gerar uma conjuntura de cidade inclusiva, um dos pilares das cidades inteligentes, promovendo o protagonismo das pessoas com deficiência.

Além disso, os participantes discutiram uma reunião agendada para 30 de abril, no auditório do Cioeste, com técnicos do setor para abordar o tema dos distritos turísticos.