Carrefour está com inscrições abertas para programa de trainee com foco em profissionais negros em Barueri

Carrefour está com inscrições abertas para programa de trainee com foco em...

O Carrefour está com inscrições abertas para seu processo seletivo de trainees, dessa vez com foco em profissionais negros em Barueri.

O programa de trainee terá duração de 18 meses, durante os quais os aprovados participarão de uma jornada de desenvolvimento. Serão trabalhadas e fortalecidas habilidades essenciais, projetos digitais e visão de negócios. Os principais objetivos são criar um pool de talentos diversos com competências específicas para o negócio, fortalecer a cultura do Carrefour como aceleradora de carreira em diferentes áreas, além do varejo, e desenvolver pessoas como estratégia para o crescimento da organização, garantindo competências-chave para o futuro.

As áreas disponíveis para o programa de trainee são: Estratégia de Vendas, Marketing e Pricing; Marca Própria – Produtos; Finanças – Gestão e Relações com Investidores; Digital – Marketplace e E-commerce; Property – Projetos de Loja; Jurídico – Gestão Societária e M&A; Supply Chain – Abastecimento de Lojas; e Recursos Humanos – Inclusão e Diversidade.

Entre os benefícios oferecidos, estão remuneração variável de até 2,7 salários brutos, assistência médica e odontológica, previdência privada, refeição no local de trabalho, seguro de vida, benefício farmácia, cartão Carrefour, anuidade gratuita no Sam’s Club, Gympass, programa de apoio ao colaborador e vale-transporte ou fretado.

Os pré-requisitos incluem ensino superior completo até dezembro de 2023 em cursos correlatos às áreas de atuação, ser pessoa negra (preta ou parda) e ter disponibilidade para início no Carrefour em maio de 2024. Experiência anterior na área escolhida é desejável.

As vagas são para atuação em Barueri, no modelo presencial ou híbrido, dependendo da área, e a contratação será em regime CLT. As inscrições estão abertas até 9 de abril, e o processo seletivo envolve triagens, avaliação Carrefour, vídeo entrevista, ranking, avaliação coletiva e painel final com gestores. Os interessados podem se inscrever neste site.