Vida nova: ex-morador de rua consegue novo lar em Barueri após projeto social

O ex-morador de rua Dilmo Geraldo da Silva, de 65 anos, acaba de se mudar para uma casa alugada, no Bairro Reginalice, em Barueri. Ele participou do Programa Renascer, do Fundo Social de Solidariedade, onde descobriu como reestruturar a própria vida e conseguiu dar a volta por cima.

Mesmo um mês após conseguir a aposentadoria, Dilmo continua como voluntário na Secretaria da Mulher de Barueri, na Vila Porto, onde cuida das hortaliças plantadas no espaço. “Trabalhar nessa horta é igual uma terapia. Nasci no interior, sempre trabalhei na roça, então hoje estou no paraíso ao cuidar das plantas” , declara.

O aposentado, assim como outros colegas de Renascer, enfrentou problemas com a bebida a ponto de sair de sua casa e morar nas ruas. Em 2015 foi para o albergue municipal Cáritas – São Francisco de Assis e em 2018 integrou o programa social, que acolhe pessoas em situação de rua e oferece capacitação e oportunidade de trabalho nos órgãos da Prefeitura. “Quando entrei no projeto, muitos disseram que eu não iria até o fim. Mas eu estava com o objetivo e seguir. Se eu consegui, outros também podem”, disse.

Dilmo afirma que além do acompanhamento psicológico recebido durante o programa, sua ida para a Secretaria da Mulher e o contato com a horta do espaço foi um passo essencial para o seu recomeço. “Aqui eu encontrei a amizade sincera. Elas são como uma família”, contou o idoso.

Casa nova, vida nova

Com a aposentadoria, o voluntário conseguiu alugar uma casa. O novo cantinho de Dilmo foi mobiliado com as doações do Fundo Social e da Secretaria de Assistência Social, que mandaram eletrodomésticos como geladeira, cama e fogão.Além disso, a Secretaria da Mulher, além de fazer um chá de panela para equipar com diversos utensílios a cozinha, decorou e organizou a casa nova.

O novo lar do ex-morador de rua foi todo repaginado pela professora do curso de Personal Organize da Secretaria da Mulher, Patrizia Andrade, que caprichou na decoração e organização junto com a equipe de manutenção e serralheria. Além da pintura das paredes, a casa tem floreira, prateleiras, vasos com plantas – que o próprio Dilmo cultivou -, cabideiros e mesa de jantar, feitos com reaproveitamento de materiais.

“O objetivo foi proporcionar um lugar confortável e de qualidade, além de promover um recomeço e elevar a autoestima do senhor Dilmo”, explicou Patrizia. “Ficou tudo lindo, não esperava tantos detalhes. Estou sem palavras para agradecer. Eu realmente renasci das cinzas e agora é só continuar nesse bom caminho”, agradeceu Dilmo.

