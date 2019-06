Vídeo mostra mais uma agressão de alunos contra funcionária de escola em Carapicuíba

Após o vídeo que mostra um grupo de alunos vandalizando uma sala de aula e atirando livros, cadernos e carteiras contra uma professora viralizar, novas imagens de agressão de alunos contra funcionários da escola estadual “Maria de Lurdes Teixeira”, em Carapicuíba, vêm a tona.

O canal do Youtube “Carapicuíba Nua e Crua TV” divulgou imagens que teriam sido gravadas na unidade de ensino que mostram estudantes agredindo uma funcionária da escola, que seria a diretora, que tentou separar uma briga. Ela foi puxada pelo braço.

Nas redes sociais, internautas relataram que problemas deste tipo são frequentes nesta escola. Uma delas teria sido testemunha do caso mostrado no vídeo (assista abaixo). “Isso aconteceu já tem uns dias. A diretora foi tentar separar uma briga de meninos, que foi uma briga feia, e acabaram batendo nela também”, relatou.

Publicidade

“Essa escola é um caso seríssimo em relação a brigas. As meninas se descabelam entre tapas e socos com frequência. Eu já separei muita confusão de alunos na saída porque senão se machucariam feio. Ali é uma avenida perigosa, uma rotatória na frente da escola, eles brigam e arrastam até o meio da rua toda a confusão até o trânsito para”, continuou.

“Falavam pra me dar tapa na cara”, diz professora vítima de alunos vândalos em Carapicuíba

Publicidade

O caso de vandalismo na escola estadual “Maria de Lourdes Teixeira”, em Carapicuíba, que foi filmado e viralizou nas redes sociais foi tema de reportagem do “Fantástico”, da TV Globo, exibida na noite deste domingo (2). O vídeo mostra alunos destruindo carteiras e atirando livros contra a professora.

Com a repercussão do caso, o governo do estado interferiu. Os dez alunos acusados de envolvimento no caso foram identificados. Eles têm idades entre 12 e 15 anos. Nove deles foram levados para prestar depoimento no Ministério Público, dos quais seis foram liberados e três foram apreendidos.

O secretário de Estado da Educação, Rossieli Soares, declarou que está em análise a possibilidade de cobrar das famílias dos alunos envolvidos os custos do reparo aos danos que causaram à escola.

Ao “Fantástico”, a professora vítima da agressão relatou os momentos de terror que viveu nas mãos dos alunos vândalos. “Eles me xingaram, falaram vários palavrões para mim”, afirmou a docente à reportagem. “Ofendiam, [ficavam] ameaçando, falando pra me dar tapa na cara”.

Publicidade

“Eles pegaram umas capas de caderno e começaram a jogar pela sala. E eu pedindo para parar, para não fazer isso, para prestar atenção na aula… Não sei como não apanhei dentro da sala de aula”, continuou.

O episódio aconteceu na última quinta-feira (30). No mesmo dia, um aluno vândalo deu um chute forte na porta durante uma prova que era aplicada por uma professora de inglês, que teria sido chamada de “vagabunda”.

A escola tem 2 mil alunos, de 11 a 17 anos. Destes, pelo menos 20 mostram comportamento agressivo e ameaçam professores e funcionários, de acordo com a reportagem. “Eles querem todo dia mostrar que a escola não pode fazer nada contra eles”, disse uma das professoras.

Também foram exibidos outros vídeos de vandalismo ocorridos na mesma unidade de ensino.

ASSISTA AQUI A REPORTAGEM DO “FANTÁSTICO”