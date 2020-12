Vídeos mostram homens com fuzis na mão em pancadão de Natal em Osasco

Mesmo com aglomerações proibidas devido à pandemia de covid-19, foram registrados diversos pancadões em Osasco e região nesta madrugada de Natal.

Vídeos feitos pelo SBT mostram homens com fuzis na mão em meio a um pancadão realizado no Jardim Padroeira, em Osasco, nesta manhã de Natal.

Mesmo com aglomerações proibidas devido à pandemia de covid-19, foram registrados diversos pancadões em Osasco e região neste Natal. De acordo com o SBT, no Jardim Padroeira alguns homens que exibiam armas de grosso calibre durante o baile funk chegaram a disparar tiros para o alto.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que não recebeu nenhum chamado para coibir este pancadão, mas houve diversas ações contra eventos do tipo.

