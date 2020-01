Viúva de Gugu ganha na Justiça direito a pensão mensal de R$ 100 mil

Deixada de fora do testamento, a viúva de Gugu Liberato, Rose Miriam di Matteo, ganhou na Justiça o direito a pensão, pelo menos provisória, de R$ 100 mil por mês.

A família vivia em uma mansão em Alphaville, que ficou com a mãe do apresentador, Maria do Céu Liberato, de 90 anos, contemplada ainda com uma pensão mensal vitalícia de R$ 100 mil.

Gugu Liberato morreu em novembro do ano passado em um acidente doméstico nos Estados Unidos. Além da mãe, ele definiu como herdeiros de sua fortuna seus três filhos e cinco sobrinhos.

Na decisão em favor de Rose Miriam, o juiz da 9ª Vara da Família e das Sucessões do Foro Central da Capital do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ressalta que o valor é equivalente ao que o apresentador destinou para sustento da mãe dele.

O pedido foi feito pelos advogados Nelson Wilians e João Vinícius Manssur, que representam Rose. “A decisão foi sensível ao momento que passa Rose Miriam. Após a morte de Gugu, que era o mantenedor dela e dos filhos, ela ficou sem recursos até para manter as despesas de casa, já que a inventariante do espólio é a irmã de Gugu, que não repassou absolutamente nada para Rose”, disse Wilians, segundo o “Conjur”. (Com informações do “Conjur”)