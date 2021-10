Vivo tem vagas de emprego abertas em Barueri e São Paulo

A operadora Vivo está com diversas vagas de emprego abertas em Barueri e na capital paulista. A maior parte das oportunidade são para atuar nas áreas de Tecnologia, Comercial e de Marketing.

Em Barueri, a Vivo procura profissionais para os cargos de consultor de produto, analista de produtos sênior, consultor de pré-vendas, consultor de redes, especialista de sistemas, consultor de operação TI, especialista TI Networking e técnico de data center.

Já em São Paulo, as oportunidades são para advogado sênior, analista contábil, analista de canais digitais, analista de capacidade e performance, analista de comunicação, analista de desenvolvimento de automação e serviços, analista de experiência do cliente, analista de gestão patrimonial, analista de integração de sistemas, analista de marketing digital, analista de métricas, analista de planejamento comercial e analista de processos e analista de riscos financeiros.

Também há vagas abertas para analista de segurança da informação, analista de tesouraria, analista funcional, analista editorial, analista de projetos, analista Telecom, assistente administrativo, assistente técnico, auditor sênior (TI), consultor de proteção de dados, coordenador de conteúdo editorial, coordenador de videomaker, desenvolvedor (de testes, Front End, Web Analitycs), gerente de estratégia corporativa, gerente de negócios e negociador de Real Estate.

Para o cargo de assistente administrativo, é necessário ter ensino médio completo, habilidades no pacote Office (principalmente Excel), experiência em back office e facilidade de comunicação. Já a vaga de assistente técnico exige ensino médio completo e conhecimentos em Excel.

A função de analista contábil exige domínio no pacote Office. Além disso, é desejável ter ensino superior completo em Ciências Contábeis com CRC ativo, experiência com fechamentos contábeis, conciliações de contas, SAP, linguagem de programação e inglês ou espanhol fluente.

Os salários não foram divulgados pela empresa. Já os benefícios oferecidos pela Vivo estão reunidos em uma plataforma digital e cada colaborador pode escolher quais deseja usufruir, sendo eles: vale refeição, vale alimentação, auxílio farmácia, assistência médica e odontológica, seguro de vida, plano de voz e dados ilimitado, descontos em linha fixa, banda larga TV e aplicativos, previdência privada, folga de aniversário, entre outros.

Como se candidatar às vagas de emprego na Vivo:

Os interessados em participar do processo de seleção devem acessar o site de vagas da Vivo, escolher o cargo desejado e cadastrar o currículo online. “Todas as nossas vagas são elegíveis a pessoas com deficiência e/ou reabilitados. Temos uma cultura que valoriza a diversidade, as diferenças e o potencial das pessoas”, destaca a empresa.

