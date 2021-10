Concurso para a GCM de Osasco terá 200 vagas, anuncia Rogério Lins

O concurso público que vem sendo preparado para ampliar o efetivo da Guarda Civil Municipal (GCM) de Osasco vai abrir 200 vagas, anunciou o prefeito Rogério Lins (Podemos).

“Ainda esse ano nós vamos publicar um novo edital para mais um concurso público para a nossa Guarda Civil. Mais 200 novos guardas civis municipais”, declarou o prefeito de Osasco, durante evento. “Toda oportunidade que nós tivermos de ampliar e investir na Guarda Civil nós faremos. Vamos fazer Osasco uma cidade cada vez mais segura”, completou Rogério Lins.

No início do mês, foi formada uma comissão da administração municipal para organizar a realização do concurso público para ampliar o efetivo da GCM osasquense. Além deste, o prefeito já disse que a Prefeitura de Osasco planeja abrir outros concursos públicos, com o total de cerca de 2 mil vagas.

