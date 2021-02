Vocalista do Molejo admite que teve relações sexuais MC Maylon, mas nega estupro, diz jornal

Jovem afirma que o vocalista do grupo Molejo abusou dele no quarto de um motel no Rio de Janeiro, para onde havia sido levado de surpresa

O cantor Anderson Leonardo, vocalista do grupo Molejo, admitiu, em depoimento à polícia nesta sexta-feira (5), que teve relações sexuais com MC Maylon, homem que o acusa de estupro. No entanto, ele afirmou que tudo ocorreu “de maneira consensual”, segundo o jornal “Extra”.

publicidade

Ontem, MC Maylon apresentou à polícia uma cueca e um sabonete que, segundo ele, contêm esperma de Anderson Leonardo. O material foi encaminhado para exame de DNA.

O jovem afirma que o vocalista do grupo Molejo abusou dele no quarto de um motel no Rio de Janeiro, para onde havia sido levado de surpresa, no dia 11 de dezembro, sob a justificativa de que haveria uma reunião sobre seu futuro profissional, já que Anderson Leonardo era uma espécie de padrinho artístico dele.

publicidade

No local, MC Maylon, de 21 anos, afirma que o cantor o empurrou, deu tapas em seu rosto, o xingou, tirou sua roupa e o forçou a ter relação sexual. Em meio ao suposto ataque, o jovem teria desmaiado. Quando acordou, diz que foi deixado em uma rua próxima ao motel. O rapaz de 21 anos diz que inclusive tentou se matar após ter sido estuprado por Anderson Leonardo.

Após a denúncia vir à tona, o vocalista do grupo Molejo emitiu nota negando o estupro e declarou que havia sido surpreendido. “O cantor nega as infames acusações que lhes são imputadas, as quais foram recebidas com grande surpresa, reforçando sua inocência, a qual tem certeza que será demonstrada e comprovada no curso do inquérito policial”, diz nota emitida pela assessoria de imprensa dele.