Vôlei Osasco estreia novo uniforme em jogo contra o Barueri nesta sexta (9) pela Superliga

O Osasco São Cristóvão Saúde enfrenta Barueri nesta sexta-feira (9), às 20h, no ginásio José Liberatti, de roupa nova. A equipe osasquense estreia uniforme na partida válida pela nona rodada da fase de classificação da Superliga 2022/23.

A equipe do técnico Luizomar ocupa a quinta posição, com 13 pontos, mas tem dois jogos a menos que o Sesc Flamengo, em quarto lugar, com 15 pontos. Após sete partidas, as osasquenses venceram cinco e foram superadas duas vezes. Já o Barueri, adversário desta sexta, está na sétima colocação, com 11 pontos (três vitórias e seis derrotas).

A partida desta sexta será o segundo duelo entre Osasco e Barueri nesta temporada. No encerramento da fase de classificação do Campeonato Paulista, dia 23 de setembro, a equipe comandada pelo técnico Luizomar venceu, de virada, por 3 sets a 1. Depois de perder o primeiro set por 25/27, se superou para engatar um 25/19, 25/15 e 25/11.

