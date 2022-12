Terminal Carapicuíba da EMTU terá ações de prevenção a doenças sexualmente transmissíveis

No mês dedicado à campanha Dezembro Vermelho, que tem como objetivo a conscientização e combate à AIDS, a EMTU terá atividades em cinco terminais metropolitanos, entre eles, o de Carapicuíba.

O objetivo é informar passageiros sobre os riscos, prevenção e diagnóstico precoce do vírus HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis (ISTs).

A ação, marcada para o dia 13 de dezembro, será realizada em parceria com a PROZ Escola Técnica e Prefeitura de Carapicuíba e incluem desde testes gratuitos de HIV, Sífilis, Hepatites B e C para passageiros, distribuição de preservativos, aferição de pressão, testes de glicemia e emissão de cartão do SUS.

Por meio de conversas e distribuição de folhetos informativos, estão previstas também atividades de apoio psicológico e orientações sobre a importância do uso de preservativos para a prevenção de doenças sexualmente transmissíveis.

Será das 10h às 14h, no Terminal Metropolitano Carapicuíba – Rua Diógenes Ribeiro de Lima, 10 – Carapicuíba.