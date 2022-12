Memorial em homenagem às vítimas do amianto será entregue em Osasco neste sábado (10)

Será entregue neste sábado (10), na região central de Osasco, um memorial em homenagem às vítimas do amianto. A cerimônia será realizada às 10h, na praça do Expedicionário Mário Buratti, nas proximidades de onde situou a antiga Eternit.

As equipes de Serviços e Obras, Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Semarh) e da Secretaria de Emprego, Trabalho e Renda (SETRE) estão finalizando os detalhes. A parte elétrica para iluminação do monumento está concluída, assim como a fundação da base.

Já foram construídos dois canteiros, um contendo flores dracena e kalanchoe, no outro, cristas de galo e cinco conjuntos de arbustos variados, além do plantio de 30 ipês amarelos e 19 primaveras, novo calçamento e colocação de gramado.

O memorial denominado “Árvore-Pulmão” contará com um painel com nomes das mais de 600 pessoas que tiveram exposição do amianto e morreram em virtude das doenças provocadas pela fibra mortal do mineral cancerígeno.

O artista plástico brasiliense Wagner Hermusch, que assina a obra, acompanha os preparativos e auxiliará as equipes na montagem do memorial.

A iniciativa é uma ação da SETRE, em parceria com a Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto (ABREA).