Vôlei Osasco garante vice-liderança e encara Barueri novamente no sábado (10)

Após vencer o São Paulo/Barueri, o Osasco São Cristóvão Saúde garantiu a vice-liderança do Campeonato Paulista de Vôlei Feminino 2020. Os dois times voltam a se enfrentar por um lugar na decisão do título neste sábado (10), às 19h, novamente em Barueri. O segundo confronto será na terça-feira (13), no José Liberatti.

Na noite desta terça-feira (6), a equipe osasquense conquistou a vitória por 3 x 1, parciais de 25/20, 25/19, 21/25 e 25/13, em 1h51min. Tandara foi a maior pontuadora da partida, com 26 acertos, mas quem levou o título de melhor em quadra foi Camila Brait. A líbero recebeu 32% dos votos na eleição promovida nas redes sociais do Osasco São Cristóvão Saúde.

“Fico feliz com o reconhecimento e, mais ainda, pela nossa vitória. Agora é manter o foco porque temos uma série semifinal contra elas que promete ser dura”, afirmou Camila Brait.

Diferentemente dos dois primeiros sets, o Osasco jogou atrás na terceira parcial. Com maior número de erros, as comandadas de Luizomar tiveram que remar. Com dois pontos de Tandara (um bloqueio e um ataque) o time encostou no 18/20 depois de ter ficado seis pontos atrás no placar. Mas as donas da casa conseguiram manter a ponta e conseguiram fechar em 25/21.

Com Camila Brait garantindo o passe e grandes defesas, as comandadas de Luizomar encaminharam o 3 a 1. Com um ataque colocado de Gabi Cândido, o placar chegou a 20/12. Foi quando Jaque entrou para sacar e encaixar um ace (21/12). A vitória veio com Gabi Cândido por 25/13.