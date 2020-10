Cacau Show realiza festival com lançamento de trufa de leite condensado

Com diversas lojas em Osasco, Barueri, Carapicuíba e região, a maior rede de chocolates finos do mundo, Cacau Show, aposta em um lançamento para o seu Festival de Trufas 2020, que vai até dia 25: a trufa artesanal de leite condensado 30g.

publicidade

“O Festival de Trufas é uma campanha muito esperada pelo nosso público e os lançamentos sempre são um sucesso com a inovação nos sabores. A Trufa Artesanal de Leite Condensado 30g está imperdível e de dar água na boca”, comenta Alê Costa, CEO e fundador da Cacau Show, que tem fábrica e uma mega loja conceito em Itapevi.

O Festival de Trufas da marca traz diversas opções das famosas trufas, além das artesanais e zero. Entre os destaques, a marca traz também a trufa artesanal chocolate e nozes 30g. Para finalizar a composição do mix, a rede apresenta as latas matrioskas, que são colecionáveis e ótimas para organizar, guardar objetos e decorar.

publicidade

Para os Cacau Lovers (que realizam compras somente a partir do CPF) foram compostos combos promocionais: seis trufas de 13,5g por R$ 10,00 e quatro trufas de 30g por R$ 10,00. E comprando um dos combos, o consumidor tem desconto na lata matrioskas: a opção preta P de R$ 13,90 sai por R$ 6,90; a Rose M de R$ 18,90 por R$ 9,90; e, por fim, a Branca G de R$ 23,90 por R$ 14,90.