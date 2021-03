Yoki lança pipocas de micro-ondas de maçã do amor e cocada

A Yoki, marca da General Mills, decidiu antecipar as novidades para o período das festas juninas e acaba de lançar pipocas de micro-ondas nos sabores maçã do amor e cocada. Os produtos chegam às prateleiras dos supermercados ainda neste mês.

Em edição limitada, os novos sabores estarão disponíveis nas versões 160g com sachês maçã do amor e cocada em cada uma das respectivas embalagens. A novidade faz parte da Yokermesse 2021, iniciativa criada pela Yoki em parceria com a agência FCB Brasil com o objetivo de fazer com que os brasileiros vivenciem festividades juninas de maneira online, sem sair de casa.

“A festa junina mora no coração da Yoki e dos brasileiros. Por isso, continuaremos proporcionando experiências em 2021 por meio da nossa plataforma Yokermesse para que a festividade continue a ser celebrada com segurança e sem perder a alegria”, finaliza Silvia.

Atualmente, a linha de pipocas de micro-ondas Yoki possui as versões Natural, Natural com Sal e Manteiga em 50g, 90g (com redução de sódio e gordura) e 100g. Nas versões de 100g, o portfólio também conta com os sabores Manteiga de Cinema, Bacon e Toque de Chef; além das versões doces e já conhecidas do público, de Chocolate e Caramelo.

