Zé Delivery tem “Happy Hour com entrega grátis” até o fim de dezembro

Aproveitar um Happy Hour com os amigos é um dos momentos preferidos de milhares de brasileiros, que sofrem com as restrições impostas pela pandemia de covid-19. Para ajudar a curtir o momento em tempos de distanciamento social, o Zé Delivery, maior aplicativo de entrega de bebidas da América Latina, resolveu incentivar que as pessoas continuem em casa oferecendo descontos para o “Happy Hour com entrega grátis” .

Para garantir que todos possam contar com sua bebida gelada na chegada do verão, durante o mês de dezembro, o Zé Delivery disponibiliza entrega grátis das 20h às 22h, todos os dias da semana.

“O Zé Delivery continuou crescendo de forma bastante acelerada em 2020 e chegamos a todos os estados do Brasil. Por isso, queremos dizer ao nosso consumidor que ele pode contar com o Zé para se manter em segurança, em casa, e ainda assim continuar o Happy Hour, seja com os amigos de forma virtual ou com sua família. O importante mesmo é que todos sigamos as orientações dos órgãos competentes para garantir a nossa segurança e dos que estão ao nosso redor”, afirma Claudio Azevêdo, Head de Marketing do Zé Delivery.

O Happy Hour no Zé é válido até 31 de dezembro, das 20h às 22h, por meio do cupom HHEMCASA. O cupom é válido para 5.000 primeiros usos (total) e um uso por CPF.