Zona Azul no Centro de Osasco deve voltar em um mês, diz secretário

Zona Azul no Centro de Osasco deve voltar em um mês, diz...

Em entrevista ao Portal Visão Oeste, o novo secretário de Transporte e Mobilidade Urbana de Osasco, Osvaldo Verginio, revelou que zona azul no Centro de Osasco deve voltar a funcionar em cerca de um mês. A zona azul na região central não opera desde setembro de 2017.

De acordo com o secretário, nos próximos dias deverá ser feito o chamamento da empresa que vai gerenciar a zona azul. Ele não especificou, no entanto, se será a mesma empresa que já opera o serviço no bairros (e era responsável também pelo Centro) ou será uma nova contratada.

Segundo Verginio, “houve um probleminha de contrato e o tribunal de contas apontou algumas coisas. Estamos adequando para poder liberar, pois que é muito importante para a cidade de Osasco”.

Osvaldo disse ainda que está nos planos também a ampliação da área de abrangência da zona azul, assim como a quantidade de vagas na cidade. “Osasco é uma cidade pequena [em território], cidade de movimento, é uma cidade que precisa de locais que as pessoas possam parar para fazer suas compras”, salientou.