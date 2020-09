300 vagas de emprego estão abertas na Casa do Trabalhador de Jandira

Em Jandira, a Casa do Trabalhador, mantida pela Prefeitura, anunciou que reúne no momento cerca de 300 vagas de emprego abertas em diversas empresas, para contratação imediata e atuação na região.

Entre as oportunidades, há vagas para operador logístico, auxiliar de empilhadeira, ajudante de carga e descarga, auxiliar de produção e assistente operacional, todos na área de logística, tanto para homens e mulheres com mais de 18 anos, ensino médio completo e com alguma experiência na área, conforme exigência do empregador.

Como se candidatar às vagas de emprego na Casa do Trabalhador de Jandira:

Os processos seletivos ocorrem até a próxima sexta-feira (11), das 8h às 16h, na sede da Casa do Trabalhador de Jandira, localizada na rua Rubens Lopes da Silva, 26, Parque Municipal Carlos Piteri (ao lado da base da Polícia Militar). Os interessados devem comparecer com currículo e cópia do RG.

