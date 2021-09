5º BAEP: apreensões de drogas em Osasco e região crescem mais de 164%

As apreensões de drogas pelos cerca de 300 policiais militares que integram o 5º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (BAEP), que atua em Osasco, Barueri, Carapicuíba e mais 12 cidades, cresceram 164,31% nos primeiros sete meses deste ano, com relação ao mesmo período do ano passado. O 5º BAEP apreendeu, de janeiro a julho deste ano, mais de 700 quilos de entorpecentes, entre crack, cocaína, maconha e outras drogas.

O batalhão, sediado na região do Parque Santa Luzia, em Barueri, atua na realização de operações especiais, como ações táticas de policiamento preventivo e ostensivo e de controle de distúrbios civis, além do policiamento com cães. A unidade atua em 15 municípios: Osasco, Barueri, Carapicuíba, Pirapora do Bom Jesus, Santana de Parnaíba, Itapevi, Jandira, Cotia, Vargem Grande Paulista, Taboão da Serra, Embu das Artes, Itapecerica da Serra, São Lourenço da Serra, Embu Guaçu e Juquitiba.

O trabalho dos policiais no combate às drogas conta com uso da tecnologia, inteligência policial e o apoio de oito cães farejadores, utilizados como uma ferramenta de menor potencial ofensivo, em ocorrências em que o policial precisa usar a força física, e no apoio em ocorrências que o policial não conseguiria localizar entorpecentes ou explosivos a olho nu, já que possuem muita agilidade em detecção e excelência em dissuasão e contenção.

Entre as apreensões de destaque realizadas este ano, a cadela Kira protagonizou, no dia 11 de junho, um flagrante que resultou na apreensão de mais de 4 mil porções de drogas no bairro Piratininga, em Osasco. Em uma residência desabitada foram localizadas 1.240 porções de crack, 2.810 de cocaína e 952 de maconha, que somaram mais de 4,2 quilos de entorpecentes, além de uma balança de precisão, e diversos pinos para embaçar as substâncias.

No início do ano, no dia 13 de janeiro, militares do 5º Baep apreenderam lança-perfume e 347 tijolos de maconha, que somaram mais de 300 quilos. Na ocasião, foi homens foram presos e indiciados por tráfico de drogas. As drogas foram apreendidas na Capital e na cidade de Carapicuíba.