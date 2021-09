Em forte expansão no país, Kavak abre mais 20 vagas em Barueri

Investindo R$ 2,5 bilhões em seu plano de expansão no país, a plataforma de comercialização de carros usados Kavak está com 20 vagas de emprego abertas em sua nova filial em Barueri.

São 10 vagas de mecânico automotivo, com salário de R$ 1,7 mil a R$ 2,2 mil. A empresa pede experiência e formação técnica ou superior na área.

As outras 10 oportunidades são para o cargo de monitor de processo. A remuneração é de R$ 2 mil a R$ 2,8 mil. Entre as atribuições da função estão fiscalizar o final de cada etapa do cadeia produtiva e assegurar o direcionamento do carro para a próxima etapa de processamento.

Os requisitos são: ensino médio completo; conhecimento em informática; facilidade em utilizar sistemas; e experiência na área ou com atividades similares ao cargo de inspeção, auditoria, controle de qualidade. Cursos na área serão considerados como diferencial.

Para ambos os cargos a contratante oferece benefícios como vale-refeição, vale-transporte, assistência médica, odontológica e seguro de vida.

A Kavak comercializa carros usados com garantia de 2 anos e certificados de qualidade. Há opção de financiamento. Também é possível vender veículos por meio da plataforma, com avaliação rápida e inspeção gratuita.

As vagas de emprego na Kavac em Barueri foram anunciadas no portal Vagas.com, onde os interessados podem obter mais informações e se candidatarem.

Outras vagas em Barueri

O plano de expansão da Kavak prevê a contratação de centenas de funcionários até o fim do ano. Confira outras oportunidades disponíveis em Barueri e São Paulo no site de vagas da empresa.

