600 pessoas prestigiam inauguração da Galeria das primeiras-damas de Osasco

Na última quinta-feira (8), Dia Internacional da Mulher, diversas histórias das ações sociais desenvolvidas em Osasco marcaram a cerimônia de inauguração da Galeria das Primeiras-Damas. A homenagem contou com cerca de 600 pessoas no Teatro Municipal Glória Giglio.

Publicidade

Em um breve discurso, o prefeito de Osasco, Rogério Lins (PODE), destacou o papel das primeiras-damas desde que Osasco deixou de ser um bairro paulistano. “Ao longo desses 56 anos, cada uma de nossas primeiras-damas contribuiu para o desenvolvimento de Osasco. Muitas vezes elas tiveram papel mais do que assistencialista, porque às vezes a pessoa precisava mesmo era de carinho, aconselhamento, uma palavra amiga”.

A primeira-dama Aline Lins também falou de sua responsabilidade à frente do Fundo Social. “Às vezes deixamos de cuidar de nossa família para ajudar quem mais precisa. Mas é gratificante. É justa a homenagem a essas mulheres, que muito ajudaram seus maridos. Sinto-me honrada em dar continuidade a esse trabalho”.

Primeira a exercer a função de primeira-dama na cidade, Janette Sanazar contou como foi atuar nos primeiros anos da década de 1960. “Foi um período muito difícil. Osasco era um bairro abandonado de São Paulo, extremamente carente de tudo. Na época não tínhamos recursos, nem Fundo Social. Tivemos de bater na porta das empresas em busca de donativos. Com os poucos recursos que tínhamos, fomos à zona cerealista (da Capital) e compramos mantimentos. Com os tecidos que uma das empresas doou, juntamos voluntárias e fizemos roupas para famílias carentes. Assim, realizamos o primeiro Natal para as famílias”.

Beth Parro falou do trabalho direcionado às ações sociais no início dos anos 1980. “Criei o primeiro Fundo Social de Solidariedade das cidades paulistas. Nosso trabalho também não foi fácil, porque a cidade sempre foi carente de recursos. Acho justa e merecida essa homenagem às ex-primeiras-damas. São guerreiras, cada uma compôs a história do seu período”.

Publicidade

Em razão ao Dia Internacional da Mulher, a data foi duplamente comemorada. Antes e durante a cerimônia, as mulheres osasquenses foram amplamente homenageadas, inclusive com uma apresentação do grupo de dança da Academia Panteras. O jogral da Secretaria de Cultura também participou do momento e fez performance para lembrar a história da emancipação da cidade.

Receberam espaço na galeria de fotos, situada no hall de entrada do teatro, as ex-primeiras-damas Janette Sanazar, Maria Aparecida Nicoletti, Graziela Piteri, Ivone Liberatti, Ana Maria Rossi, Maria Broseghini, Elizabeth Parro, Glória Giglio, Virgínia Bortolosso, Márcia Abreu, Sandra Lapas e a atual primeira-dama, Aline Lins. As primeiras-damas já falecidas Graziela Piteri e Glória Giglio foram representadas por familiares.