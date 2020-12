8 são presos em operação contra o tráfico em Osasco e Carapicuíba

Operação da Polícia Civil em Osasco, Carapicuíba e São Paulo nesta quinta-feira (10) teve oito suspeitos de tráfico presos e 3,4 mil porções de entorpecentes apreendidos.

Nomeada de Operação Términus, a ação foi coordenada pela Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de Osasco, com apoio do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope) e de outras unidades da região metropolitana.

As atividades foram realizadas para o cumprimento de mandados de busca e apreensão e de prisão, conseguidos após quatro meses de investigações. Ao todo, a operação mobilizou 90 agentes, bem como cães farejadores.

Como resultado, quatro homens e quatro mulheres foram detidos em cumprimento a ordens judiciais de prisão. Além disto, foi encontrado, durante buscas, um barraco no bairro Jardim São Jorge, próximo a rodovia Raposo Tavares, que era utilizado como central para preparação e distribuição de drogas na Grande São Paulo.

No local, foram apreendidos 3.297 porções de cocaína e 158 de maconha embaladas e prontas para a venda. Também foram recolhidos dois pedaços de maconha, quatro sacolas grandes com cocaína, um tablete de pasta base, um galão contendo lança-perfume, bem como uma máquina seladora e diversos petrechos usados para misturar, repartir e embalar as substâncias.

Todos os presos foram indiciados por tráfico e associação para o tráfico de drogas e organização criminosa.