Acabam amanhã (10) inscrições para o curso gratuito de padaria artesanal em Osasco

Vão até esta sexta-feira, 10, as inscrições para o Curso de Padaria Artesanal, realizado no Espaço Mãos do Futuro, mantido pelo Fundo Social de Solidariedade de Osasco (FSSO). As vagas são limitadas.

Publicidade

Os interessados devem ter idade mínima de 18 anos e apresentar original e cópia do RG, CPF e comprovante de endereço.

As inscrições devem ser feitas pessoalmente no Fundo Social de Solidariedade de Osasco, localizado na Avenida Bussocaba, 140, Vila Campesina, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Mais informações através do telefone: (11) 3652-9400.

O Espaço Mãos do Futuro, onde o curso é realizado, fica na Rua Deputado Emílio Carlos, s/nº, próximo ao Viaduto Metálico, e é uma iniciativa da atual administração para oferecer aos participantes qualificação profissional e promover novas oportunidades para geração de renda, bem como o desenvolvimento de novos talentos.

Serviço

Curso de Padaria Artesanal

Inscrições abertas até 10/8

Local: Fundo Social de Solidariedade de Osasco (Avenida Bussocaba, 140, Vila Campesina)

De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Mais informações através do telefone: (11) 3652-9400.