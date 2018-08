Hoje tem Basquete Osasco x Mogi das Cruzes no Geodésico

O Basquete Osasco volta a jogar em casa pelo Campeonato Paulista da Divisão Especial nesta quinta-feira (9), às 19h30. O jogo no Ginásio Geodésico, em Osasco, será diante do Mogi das Cruzes/Helbor, atual vice-campeão do NBB e um dos favoritos ao título estadual.

Apesar das derrotas nos jogos iniciais do campeonato, o time de Osasco vem encarando os adversários com firmeza. Tanto que saiu aplaudido de quadra ao ser superado por apenas dois pontos pela Liga Sorocabana (73 a 71), por um ponto pelo Paulistano/Corpore, atual campeão do NBB (73 a 72), e por cinco de diferença pelo Pinheiros (81 a 76). Mas os jogadores querem mais e sabem o que será necessário fazer para que Osasco conquiste a primeira vitória.

“Nos últimos jogos, demonstramos que é possível jogar de igual para igual com qualquer equipe, mas só isso não é suficiente. Precisamos manter a calma e ter a cabeça no lugar nas horas decisivas para fechar o jogo. Temos que caprichar naquela última bola, na última defesa, para aí, sim, sairmos com a vitória”, destacou o armador Thiaguinho.

O Ginásio Geodésico fica na Av. Eucalipto, 281, no bairro Cidade das Flores. A entrada é gratuita para os torcedores de ambos os times.